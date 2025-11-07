Informații privind prețul pentru Slopana (SLOPANA) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +6.67% Modificare de preț (1 zi) +9.22% Modificare de preț (7 zile) -40.14% Modificare de preț (7 zile) -40.14%

Prețul în timp real pentru Slopana (SLOPANA) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul SLOPANA a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru SLOPANA este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, SLOPANA s-a modificat cu +6.67% în decursul ultimei ore, cu +9.22% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -40.14% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Slopana (SLOPANA)

Capitalizare de piață $ 9.28K$ 9.28K $ 9.28K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 9.28K$ 9.28K $ 9.28K Ofertă află în circulație 999.59M 999.59M 999.59M Ofertă totală 999,591,248.000611 999,591,248.000611 999,591,248.000611

Capitalizarea de piață actuală pentru Slopana este $ 9.28K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru SLOPANA este 999.59M, cu o ofertă totală de 999591248.000611. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 9.28K.