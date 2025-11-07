Informații privind prețul pentru SLEEPLESS COIN (SLEEPLESS) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.0000121 $ 0.0000121 $ 0.0000121 Minim 24 h $ 0.00001292 $ 0.00001292 $ 0.00001292 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.0000121$ 0.0000121 $ 0.0000121 Maxim 24 h $ 0.00001292$ 0.00001292 $ 0.00001292 Maxim dintotdeauna $ 0.00088957$ 0.00088957 $ 0.00088957 Cel mai mic preț $ 0.00001085$ 0.00001085 $ 0.00001085 Modificare de preț (1 oră) -0.65% Modificare de preț (1 zi) -1.50% Modificare de preț (7 zile) -36.16% Modificare de preț (7 zile) -36.16%

Prețul în timp real pentru SLEEPLESS COIN (SLEEPLESS) este $0.0000121. În ultimele 24 de ore, tokenul SLEEPLESS a fost tranzacționat între un minim de $ 0.0000121 și un maxim de $ 0.00001292, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru SLEEPLESS este $ 0.00088957, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00001085.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, SLEEPLESS s-a modificat cu -0.65% în decursul ultimei ore, cu -1.50% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -36.16% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața SLEEPLESS COIN (SLEEPLESS)

Capitalizare de piață $ 12.09K$ 12.09K $ 12.09K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 12.09K$ 12.09K $ 12.09K Ofertă află în circulație 998.99M 998.99M 998.99M Ofertă totală 998,985,972.361873 998,985,972.361873 998,985,972.361873

Capitalizarea de piață actuală pentru SLEEPLESS COIN este $ 12.09K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru SLEEPLESS este 998.99M, cu o ofertă totală de 998985972.361873. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 12.09K.