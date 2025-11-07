Informații privind prețul pentru Sky Coin (XSO) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -0.00% Modificare de preț (1 zi) -1.24% Modificare de preț (7 zile) -1.34% Modificare de preț (7 zile) -1.34%

Prețul în timp real pentru Sky Coin (XSO) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul XSO a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru XSO este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, XSO s-a modificat cu -0.00% în decursul ultimei ore, cu -1.24% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -1.34% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Sky Coin (XSO)

Capitalizare de piață $ 176.85M$ 176.85M $ 176.85M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 176.85M$ 176.85M $ 176.85M Ofertă află în circulație 1.00T 1.00T 1.00T Ofertă totală 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Sky Coin este $ 176.85M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru XSO este 1.00T, cu o ofertă totală de 1000000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 176.85M.