Informații privind prețul pentru Skull of Pepe Token (SKOP) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00563995 $ 0.00563995 $ 0.00563995 Minim 24 h $ 0.00568295 $ 0.00568295 $ 0.00568295 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00563995$ 0.00563995 $ 0.00563995 Maxim 24 h $ 0.00568295$ 0.00568295 $ 0.00568295 Maxim dintotdeauna $ 0.142385$ 0.142385 $ 0.142385 Cel mai mic preț $ 0.0055246$ 0.0055246 $ 0.0055246 Modificare de preț (1 oră) -0.01% Modificare de preț (1 zi) -0.03% Modificare de preț (7 zile) -0.27% Modificare de preț (7 zile) -0.27%

Prețul în timp real pentru Skull of Pepe Token (SKOP) este $0.00567802. În ultimele 24 de ore, tokenul SKOP a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00563995 și un maxim de $ 0.00568295, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru SKOP este $ 0.142385, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.0055246.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, SKOP s-a modificat cu -0.01% în decursul ultimei ore, cu -0.03% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -0.27% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Skull of Pepe Token (SKOP)

Capitalizare de piață $ 852.30K$ 852.30K $ 852.30K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 852.30K$ 852.30K $ 852.30K Ofertă află în circulație 150.00M 150.00M 150.00M Ofertă totală 150,000,000.0 150,000,000.0 150,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Skull of Pepe Token este $ 852.30K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru SKOP este 150.00M, cu o ofertă totală de 150000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 852.30K.