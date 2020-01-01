Tokenomie pentru Skibidi Dop Dop (SKIBIDI) Descoperă informații cheie despre Skibidi Dop Dop (SKIBIDI), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Skibidi Dop Dop (SKIBIDI) Skibidi memecoin is all about the current state of internet culture. From the dancing guy meme to the Skibidi toilet machinima animations and the viral Skibidi song remixes, it shows just how wild and weird the internet has become. Meanwhile, the crypto world still feels stuck in the past. The top meme coins are clinging to outdated formats like Doge and Pepe. Skibidi is here to shake things up, dragging crypto into the chaotic, brain-melting madness of today's memes and turning the space into a giant toilet. Launched on pump.fun, the token has zero taxes, is 100% community-owned, and is purely for fun. Don't take it seriously, just enjoy the ride! Pagină de internet oficială: https://skibidi.cool/

Tokenomie și analiză de preț pentru Skibidi Dop Dop (SKIBIDI) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Skibidi Dop Dop (SKIBIDI), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 16.12K $ 16.12K $ 16.12K Ofertă totală: $ 761.51M $ 761.51M $ 761.51M Ofertă aflată în circulație: $ 761.51M $ 761.51M $ 761.51M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 16.12K $ 16.12K $ 16.12K Maxim dintotdeauna: $ 0.00014308 $ 0.00014308 $ 0.00014308 Minim dintotdeauna: $ 0.00000922 $ 0.00000922 $ 0.00000922 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Skibidi Dop Dop (SKIBIDI)

Tokenomie pentru Skibidi Dop Dop (SKIBIDI): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Skibidi Dop Dop (SKIBIDI) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SKIBIDI care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SKIBIDI care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SKIBIDI, explorează prețul în direct al tokenului SKIBIDI!

Predicție de preț pentru SKIBIDI Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta SKIBIDI? Pagina noastră de predicție de preț pentru SKIBIDI combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul SKIBIDI!

