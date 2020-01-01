Tokenomie pentru SKI MASK CAT (SKICAT) Descoperă informații cheie despre SKI MASK CAT (SKICAT), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre SKI MASK CAT (SKICAT) A meme-based inspired by the internet's love for absurdist humor, niche subcultures, and rebellious energy. The core concept revolves around a ski mask-wearing cat, a symbol of mischief, swag, and unpredictability. The project fuels a vibrant community-driven ecosystem where users create, share, and amplify memes and videos featuring the Ski Mask Cat in humorous, chaotic, and high-energy scenarios. Beyond its humor, the project aims to build an inclusive platform for fostering creativity and celebrating internet culture. A meme-based inspired by the internet's love for absurdist humor, niche subcultures, and rebellious energy. The core concept revolves around a ski mask-wearing cat, a symbol of mischief, swag, and unpredictability. The project fuels a vibrant community-driven ecosystem where users create, share, and amplify memes and videos featuring the Ski Mask Cat in humorous, chaotic, and high-energy scenarios. Beyond its humor, the project aims to build an inclusive platform for fostering creativity and celebrating internet culture. Pagină de internet oficială: https://www.skicat.org/ Cumpără SKICAT acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru SKI MASK CAT (SKICAT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru SKI MASK CAT (SKICAT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 766.41K $ 766.41K $ 766.41K Ofertă totală: $ 990.15M $ 990.15M $ 990.15M Ofertă aflată în circulație: $ 990.15M $ 990.15M $ 990.15M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 766.41K $ 766.41K $ 766.41K Maxim dintotdeauna: $ 0.051635 $ 0.051635 $ 0.051635 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00077403 $ 0.00077403 $ 0.00077403 Află mai mult despre prețul tokenului SKI MASK CAT (SKICAT)

Tokenomie pentru SKI MASK CAT (SKICAT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru SKI MASK CAT (SKICAT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SKICAT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SKICAT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SKICAT, explorează prețul în direct al tokenului SKICAT!

Predicție de preț pentru SKICAT Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta SKICAT? Pagina noastră de predicție de preț pentru SKICAT combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul SKICAT!

