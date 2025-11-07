Informații privind prețul pentru SIMPS ON SOL (SIMP) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00107703$ 0.00107703 $ 0.00107703 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -- Modificare de preț (7 zile) -9.98% Modificare de preț (7 zile) -9.98%

Prețul în timp real pentru SIMPS ON SOL (SIMP) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul SIMP a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru SIMP este $ 0.00107703, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, SIMP s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -- în decursul ultimelor 24 de ore și cu -9.98% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața SIMPS ON SOL (SIMP)

Capitalizare de piață $ 7.92K$ 7.92K $ 7.92K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 7.92K$ 7.92K $ 7.92K Ofertă află în circulație 999.96M 999.96M 999.96M Ofertă totală 999,963,780.361542 999,963,780.361542 999,963,780.361542

Capitalizarea de piață actuală pentru SIMPS ON SOL este $ 7.92K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru SIMP este 999.96M, cu o ofertă totală de 999963780.361542. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 7.92K.