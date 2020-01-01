Tokenomie pentru Silver Stonks (SSTX) Descoperă informații cheie despre Silver Stonks (SSTX), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Silver Stonks (SSTX) Silver Stonks is a company powered by its own token, SSTX, created to make it easier for a wider demographic to protect and diversify their assets. The Silver Stonks ecosystem allows our holders to buy physical silver on our online store, gain memberships to access exclusive educational content on our platform and benefit from our services that allow traditional businesses to adopt a token economy. Our mission is (i) To make purchasing silver more approachable to a new generation of investors. (ii) To grow our token's utility centered around an ecosystem of services. (iii) To educate people about the benefits of diversifying their assets, particularly in silver and cryptocurrencies. Pagină de internet oficială: https://www.silverstonks.io/ Cumpără SSTX acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Silver Stonks (SSTX) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Silver Stonks (SSTX), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 61.57K $ 61.57K $ 61.57K Ofertă totală: $ 2.30T $ 2.30T $ 2.30T Ofertă aflată în circulație: $ 747.57B $ 747.57B $ 747.57B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 189.43K $ 189.43K $ 189.43K Maxim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Silver Stonks (SSTX)

Tokenomie pentru Silver Stonks (SSTX): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Silver Stonks (SSTX) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SSTX care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SSTX care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SSTX, explorează prețul în direct al tokenului SSTX!

Predicție de preț pentru SSTX Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta SSTX? Pagina noastră de predicție de preț pentru SSTX combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul SSTX!

