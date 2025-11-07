Informații privind prețul pentru Sigma Music (FAN) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.33% Modificare de preț (1 zi) -2.60% Modificare de preț (7 zile) -12.48% Modificare de preț (7 zile) -12.48%

Prețul în timp real pentru Sigma Music (FAN) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul FAN a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru FAN este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, FAN s-a modificat cu +0.33% în decursul ultimei ore, cu -2.60% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -12.48% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Sigma Music (FAN)

Capitalizare de piață $ 13.53K$ 13.53K $ 13.53K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 20.55K$ 20.55K $ 20.55K Ofertă află în circulație 658.34M 658.34M 658.34M Ofertă totală 999,936,196.107042 999,936,196.107042 999,936,196.107042

Capitalizarea de piață actuală pentru Sigma Music este $ 13.53K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru FAN este 658.34M, cu o ofertă totală de 999936196.107042. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 20.55K.