Tokenomie pentru sidelined (SIDELINED) Descoperă informații cheie despre sidelined (SIDELINED), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

sold the bottom anon? Okay, just one final capitulation… it's going to zero anyway." You hit the sell button, fully convinced it's over. The next day, it 10x's. "Sold the bottom, anon?" echoes in your head as you stare at the green candles. The cycle is familiar: the normal brain buys the dip, the glowing brain holds through it, the expanding brain sells to avoid further losses. But the ascended brain? It sells the exact bottom—right before the moon mission begins. Sidelined isn't about winning trades; it's about embracing the art of missing them entirely. It's for those who mastered the timing... in the worst possible way. Pagină de internet oficială: https://pump.fun/coin/7JcJLMzqaZNrtc3E2YCp7L1txL2kkYHv5soRTsU4pump Cumpără SIDELINED acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru sidelined (SIDELINED) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru sidelined (SIDELINED), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 121.08K $ 121.08K $ 121.08K Ofertă totală: $ 999.36M $ 999.36M $ 999.36M Ofertă aflată în circulație: $ 999.36M $ 999.36M $ 999.36M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 121.08K $ 121.08K $ 121.08K Maxim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00012116 $ 0.00012116 $ 0.00012116 Află mai mult despre prețul tokenului sidelined (SIDELINED)

Tokenomie pentru sidelined (SIDELINED): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru sidelined (SIDELINED) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SIDELINED care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SIDELINED care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SIDELINED, explorează prețul în direct al tokenului SIDELINED!

Predicție de preț pentru SIDELINED Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta SIDELINED? Pagina noastră de predicție de preț pentru SIDELINED combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul SIDELINED!

