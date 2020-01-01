Tokenomie pentru Shytoshi Kusama (SHY) Descoperă informații cheie despre Shytoshi Kusama (SHY), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Shytoshi Kusama (SHY) A community based token based on Shytoshi Kusama, the founder of Shiba Inu. Shytoshi was sent 50% of the supply and burned it all and fully supports the community token. Shytoshi shared journey on his new role for Shiba and also shared his vision for the CTO project on X Spaces. The community has now come together to implement his latest vision which will include creating a game to ensure we will have a source of revenue and to give the token some utility

Pagină de internet oficială: https://shycoincto.com/

Tokenomie și analiză de preț pentru Shytoshi Kusama (SHY) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Shytoshi Kusama (SHY), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 963.19K $ 963.19K $ 963.19K Ofertă totală: $ 499.87M $ 499.87M $ 499.87M Ofertă aflată în circulație: $ 499.87M $ 499.87M $ 499.87M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 963.19K $ 963.19K $ 963.19K Maxim dintotdeauna: $ 0.01461608 $ 0.01461608 $ 0.01461608 Minim dintotdeauna: $ 0.00164504 $ 0.00164504 $ 0.00164504 Preț curent: $ 0.00194367 $ 0.00194367 $ 0.00194367 Află mai mult despre prețul tokenului Shytoshi Kusama (SHY)

Tokenomie pentru Shytoshi Kusama (SHY): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Shytoshi Kusama (SHY) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SHY care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SHY care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SHY, explorează prețul în direct al tokenului SHY!

