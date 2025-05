Ce este Shibasso (SHIBASSO)

Shibasso is a good boy, a fren. He is a dank meme painter by day, and a dreamer by night. He loves his frens and his frens love his memes. He knows that if you believe in yourslef, you can make anything a meme. With help from his frens, Shibasso achieves any goal he sets his mind to. in 2024 shibasso set a new goal, to create the dankest meme the world had ever seen. in 2024, shibasso created $shibasso.

MEXC este cea mai importantă platformă de schimb de criptomonede, în care au încredere peste 10 milioane de utilizatori din întreaga lume. Este renumită ca fiind bursa cu cea mai largă selecție de tokenuri, cele mai rapide listări de tokenuri și cele mai mici comisioane de tranzacționare de pe piață. Alătură-te acum MEXC pentru a experimenta lichiditate de nivel înalt și cele mai competitive comisioane de pe piață!

Resursă Shibasso (SHIBASSO) Pagină de internet oficială