Informații privind prețul pentru Shib Original Vision (SOV) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -3.55% Modificare de preț (7 zile) -15.27% Modificare de preț (7 zile) -15.27%

Prețul în timp real pentru Shib Original Vision (SOV) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul SOV a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru SOV este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, SOV s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -3.55% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -15.27% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Shib Original Vision (SOV)

Capitalizare de piață $ 153.34K$ 153.34K $ 153.34K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 271.30K$ 271.30K $ 271.30K Ofertă află în circulație 113.44T 113.44T 113.44T Ofertă totală 200,706,133,340,071.0 200,706,133,340,071.0 200,706,133,340,071.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Shib Original Vision este $ 153.34K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru SOV este 113.44T, cu o ofertă totală de 200706133340071.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 271.30K.