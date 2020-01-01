Tokenomie pentru Sheerluck AI (SHEERLUCK) Descoperă informații cheie despre Sheerluck AI (SHEERLUCK), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Sheerluck AI (SHEERLUCK) Sheerluck AI is LLM powered bot that analyses given contracts for potential security issues through various data points like Twitter analysis, GitHub analysis, bundle checks, Google Searches and more. It also features unlimited wallet tracker for holders, wallet analysis, promising token notifications and more! It will also have an API and SDK so others can integrate with it. Our goal is to provide safer crypto experience to everyone, no matter their experience level. We support AI analysis of tokens and GitHub repositories in both English and Chinese. Pagină de internet oficială: https://docs.sheerluck.ai Cumpără SHEERLUCK acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Sheerluck AI (SHEERLUCK) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Sheerluck AI (SHEERLUCK), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 14.44K $ 14.44K $ 14.44K Ofertă totală: $ 999.72M $ 999.72M $ 999.72M Ofertă aflată în circulație: $ 991.69M $ 991.69M $ 991.69M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 14.56K $ 14.56K $ 14.56K Maxim dintotdeauna: $ 0.00566233 $ 0.00566233 $ 0.00566233 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Sheerluck AI (SHEERLUCK)

Tokenomie pentru Sheerluck AI (SHEERLUCK): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Sheerluck AI (SHEERLUCK) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SHEERLUCK care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SHEERLUCK care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SHEERLUCK, explorează prețul în direct al tokenului SHEERLUCK!

Predicție de preț pentru SHEERLUCK Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta SHEERLUCK? Pagina noastră de predicție de preț pentru SHEERLUCK combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul SHEERLUCK!

