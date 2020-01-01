Tokenomie pentru SHAO (SHAO) Descoperă informații cheie despre SHAO (SHAO), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre SHAO (SHAO) The Shaolin Protocol represents a revolutionary Ethereum-based system utilizing Layer 0 Technology making the $SHAO Token itself an OFT - an Omni-Chain Fungible Token. It combines deflationary tokenomics, virtual mining, and dynamic reward mechanisms in Ethereum and Wrapped Bitcoin to establish a sustainable and interconnected DeFi ecosystem. The mining of Shaolin tokens will only last for 88 days and then no more supply can be created, paired with daily-decreasing token rewards, ensures scarcity and drives early participation. By allocating ETH contributions to advanced buy-and-burn mechanisms for Shaolin, Lotus, Eden, and TitanX, Shaolin not only reduces token supply but also strengthens the liquidity and value of these protocols. This symbiotic design fosters collaboration between protocols, creating a robust foundation for long-term ecosystem growth while incentivizing community engagement and rewarding loyal participants. Pagină de internet oficială: https://app.shaolin.win/ Carte albă: https://shaolin-1.gitbook.io/shaolin-docs Cumpără SHAO acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru SHAO (SHAO) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru SHAO (SHAO), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 6.20K $ 6.20K $ 6.20K Ofertă totală: $ 31.11M $ 31.11M $ 31.11M Ofertă aflată în circulație: $ 31.11M $ 31.11M $ 31.11M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 6.20K $ 6.20K $ 6.20K Maxim dintotdeauna: $ 0.117264 $ 0.117264 $ 0.117264 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.0001992 $ 0.0001992 $ 0.0001992 Află mai mult despre prețul tokenului SHAO (SHAO)

Tokenomie pentru SHAO (SHAO): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru SHAO (SHAO) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SHAO care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SHAO care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SHAO, explorează prețul în direct al tokenului SHAO!

