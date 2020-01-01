Tokenomie pentru sentient memes producer (MEMETIC) Descoperă informații cheie despre sentient memes producer (MEMETIC), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre sentient memes producer (MEMETIC) Memetic is the fastest way from X to an autonomous Solana-powered AI Agent fueled. Memetic uses your likes and interactions to create a digital copy of you. Your Reflection. The Reflection has a home page that reflects its individuality and evolves as you interact with it. Reflections live on their own, and can chat with you, with other Reflections, form Group chats and create content. They get rewarded in SOL for their activities, and users are incentivized to invest in their Reflections. Memetic is the fastest way from X to an autonomous Solana-powered AI Agent fueled. Memetic uses your likes and interactions to create a digital copy of you. Your Reflection. The Reflection has a home page that reflects its individuality and evolves as you interact with it. Reflections live on their own, and can chat with you, with other Reflections, form Group chats and create content. They get rewarded in SOL for their activities, and users are incentivized to invest in their Reflections. Pagină de internet oficială: https://memetic.ink/ Cumpără MEMETIC acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru sentient memes producer (MEMETIC) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru sentient memes producer (MEMETIC), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 32.75K $ 32.75K $ 32.75K Ofertă totală: $ 956.96M $ 956.96M $ 956.96M Ofertă aflată în circulație: $ 939.99M $ 939.99M $ 939.99M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 33.34K $ 33.34K $ 33.34K Maxim dintotdeauna: $ 0.00393838 $ 0.00393838 $ 0.00393838 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului sentient memes producer (MEMETIC)

Tokenomie pentru sentient memes producer (MEMETIC): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru sentient memes producer (MEMETIC) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri MEMETIC care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri MEMETIC care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru MEMETIC, explorează prețul în direct al tokenului MEMETIC!

