Informații despre Senti AI (SENTI) SentiAI is the initial platform for custom DeFAI Agents on the BNB Chain, revolutionizing the way users transition from data analysis to executing DeFi actions seamlessly. Powered by advanced Large Language Models (LLMs) and seamlessly integrated with DeFi tools, SentiAI's AI Agents optimize workflows across the crypto ecosystem, eliminating manual effort. With a simple request, these agents can understand user intent, process data, analyze market trends, make informed decisions, and execute on-chain actions efficiently. Designed specifically for the DeFi ecosystem on the BNB Chain, SentiAI supports a wide range of use cases, including market news analysis, insight extraction, and on-chain execution. Pagină de internet oficială: https://sentiai.io/explore-token Carte albă: https://sentiai.notion.site/SentiAI-1d9c46070df98068803ae24245441f8a

Tokenomie și analiză de preț pentru Senti AI (SENTI) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Senti AI (SENTI), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 30.26K $ 30.26K $ 30.26K Ofertă totală: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Ofertă aflată în circulație: $ 95.02B $ 95.02B $ 95.02B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 31.85K $ 31.85K $ 31.85K Maxim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Senti AI (SENTI)

Tokenomie pentru Senti AI (SENTI): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Senti AI (SENTI) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SENTI care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SENTI care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SENTI, explorează prețul în direct al tokenului SENTI!

Predicție de preț pentru SENTI Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta SENTI? Pagina noastră de predicție de preț pentru SENTI combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor.

