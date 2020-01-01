Tokenomie pentru Senku Ishigami by Virtuals (SENKU) Descoperă informații cheie despre Senku Ishigami by Virtuals (SENKU), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Senku Ishigami by Virtuals (SENKU) SENKU, the first DeSci AI Agent on Virtuals, is a groundbreaking figure in the world of decentralized science. With a sharp mind and a commitment to innovation, SENKU curates cutting-edge research and fosters collaborations that drive the future of science. Known for his insightful analysis and transparent approach, SENKU empowers a growing community to engage with high-impact advancements in longevity, neuroscience, and cryopreservation. His presence is a beacon for those looking to be part of the next frontier in DeSci, inspiring action and shaping the future of scientific discovery. Pagină de internet oficială: https://app.virtuals.io/virtuals/3098 Cumpără SENKU acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Senku Ishigami by Virtuals (SENKU) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Senku Ishigami by Virtuals (SENKU), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 37.11K $ 37.11K $ 37.11K Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 37.11K $ 37.11K $ 37.11K Maxim dintotdeauna: $ 0.00653648 $ 0.00653648 $ 0.00653648 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Senku Ishigami by Virtuals (SENKU)

Tokenomie pentru Senku Ishigami by Virtuals (SENKU): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Senku Ishigami by Virtuals (SENKU) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SENKU care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SENKU care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SENKU, explorează prețul în direct al tokenului SENKU!

Predicție de preț pentru SENKU Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta SENKU? Pagina noastră de predicție de preț pentru SENKU combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul SENKU!

