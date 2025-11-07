Informații privind prețul pentru Seascape Crowns (CWS) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.09471 $ 0.09471 $ 0.09471 Minim 24 h $ 0.099184 $ 0.099184 $ 0.099184 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.09471$ 0.09471 $ 0.09471 Maxim 24 h $ 0.099184$ 0.099184 $ 0.099184 Maxim dintotdeauna $ 61.33$ 61.33 $ 61.33 Cel mai mic preț $ 0.063296$ 0.063296 $ 0.063296 Modificare de preț (1 oră) -0.35% Modificare de preț (1 zi) -4.35% Modificare de preț (7 zile) -16.75% Modificare de preț (7 zile) -16.75%

Prețul în timp real pentru Seascape Crowns (CWS) este $0.094746. În ultimele 24 de ore, tokenul CWS a fost tranzacționat între un minim de $ 0.09471 și un maxim de $ 0.099184, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru CWS este $ 61.33, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.063296.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, CWS s-a modificat cu -0.35% în decursul ultimei ore, cu -4.35% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -16.75% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Seascape Crowns (CWS)

Capitalizare de piață $ 724.14K$ 724.14K $ 724.14K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 724.14K$ 724.14K $ 724.14K Ofertă află în circulație 7.65M 7.65M 7.65M Ofertă totală 7,645,850.9663491575 7,645,850.9663491575 7,645,850.9663491575

Capitalizarea de piață actuală pentru Seascape Crowns este $ 724.14K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru CWS este 7.65M, cu o ofertă totală de 7645850.9663491575. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 724.14K.