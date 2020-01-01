Tokenomie pentru Science Cult Mascot (HELA) Descoperă informații cheie despre Science Cult Mascot (HELA), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Science Cult Mascot (HELA) HELA is the mascot of Decentralized Science (DeSci) movement, striving to make science popular and fun (again). Inspired by the discovery of HeLa cells, one of the most valuable and timeless discoveries in the history of science. The name hints on a tribute to Henrietta Lacks, whose cancer cells are the source of the HeLa cell line, the first immortalized human cell line and one of the most important cell lines in medical research. An immortalized cell line reproduces indefinitely under specific conditions, and the HeLa cell line continues to be a source of invaluable medical data to the present day. Pagină de internet oficială: https://helacult.com/

Tokenomie și analiză de preț pentru Science Cult Mascot (HELA) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Science Cult Mascot (HELA), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 62.68K Ofertă totală: $ 999.34M Ofertă aflată în circulație: $ 999.34M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 62.68K Maxim dintotdeauna: $ 0.00325709 Minim dintotdeauna: $ 0 Preț curent: $ 0

Tokenomie pentru Science Cult Mascot (HELA): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Science Cult Mascot (HELA) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri HELA care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri HELA care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru HELA, explorează prețul în direct al tokenului HELA!

Predicție de preț pentru HELA Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta HELA? Pagina noastră de predicție de preț pentru HELA combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor.

