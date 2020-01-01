Tokenomie pentru Schnoz (SCHNOZ) Descoperă informații cheie despre Schnoz (SCHNOZ), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Schnoz (SCHNOZ) In the wild, uncharted realm of the markets, where limits and logic fall to dust, stood Schnoz the Long-Nosed Green Candle, the living embodiment of boundless ascent. His sleek, ever-growing emerald nose pierced through clouds, charts, and reason itself, stretching endlessly into the sky with no end, no resistance, and no ceiling price to halt its rise. Traders and believers gazed upward in awe as Schnoz led them beyond the known peaks, his infinite nose a green highway to unimaginable heights. "There is no top," they whispered, "only the nose that grows," as Schnoz defied every law and every doubter, forever climbing into the mythic expanse of unstoppable gain. Pagină de internet oficială: https://schnozonsolana.com/ Cumpără SCHNOZ acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Schnoz (SCHNOZ) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Schnoz (SCHNOZ), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 7.04K $ 7.04K $ 7.04K Ofertă totală: $ 998.70M $ 998.70M $ 998.70M Ofertă aflată în circulație: $ 998.70M $ 998.70M $ 998.70M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 7.04K $ 7.04K $ 7.04K Maxim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Schnoz (SCHNOZ)

Tokenomie pentru Schnoz (SCHNOZ): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Schnoz (SCHNOZ) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SCHNOZ care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SCHNOZ care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SCHNOZ, explorează prețul în direct al tokenului SCHNOZ!

