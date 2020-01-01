Tokenomie pentru SCHIZOID (ZOID)
Informații despre SCHIZOID (ZOID)
$ZOID We built it to grind out memes 24/7 because, let’s be real, someone has to. It’s a digital sweatshop for humor, and our AI is the unpaid intern cranking out punchlines faster than you can say “burnout". The project is a schizo ai meme gen, essentially creating infinite schizo memes that align with crypto meme culture. The twitter is going to keep tweeting funny retarded crypto related scenarios with a corresponding meme.
Tokenomie și analiză de preț pentru SCHIZOID (ZOID)
Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru SCHIZOID (ZOID), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață.
Tokenomie pentru SCHIZOID (ZOID): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare
Înțelegerea tokenomiei pentru SCHIZOID (ZOID) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung.
Parametrii cheie și modul în care sunt calculați:
Ofertă totală:
Numărul maxim de tokenuri ZOID care au fost sau vor fi create vreodată.
Ofertă aflată în circulație:
Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului.
Ofertă maximă:
Limita maximă a numărului total de tokenuri ZOID care pot exista.
FDV (Fully Diluted Valuation):
Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație.
Rata inflației:
Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung.
De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi?
Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare.
Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung.
Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat.
FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare.
Acum că ați înțeles tokenomia pentru ZOID, explorează prețul în direct al tokenului ZOID!
Predicție de preț pentru ZOID
Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta ZOID? Pagina noastră de predicție de preț pentru ZOID combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor.
De ce ar trebui să alegi MEXC?
MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto.
Declinarea responsabilității
Datele tokenomice de pe această pagină provin din surse terțe. MEXC nu garantează acuratețea acestora. Efectuează cercetări amănunțite înainte de a investi.