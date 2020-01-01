Tokenomie pentru Sceptre Staked FLR (SFLR) Descoperă informații cheie despre Sceptre Staked FLR (SFLR), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Sceptre Staked FLR (SFLR) Sceptre Liquid Staking for Flare is Liquid Staking on Flare. It provides sFLR to the user when they stake their (w)FLR with Sceptre. sFLR is then available to be used in other protocols like lending markets. Sceptre Liquid Staking for Flare is Liquid Staking on Flare. It provides sFLR to the user when they stake their (w)FLR with Sceptre. sFLR is then available to be used in other protocols like lending markets. Pagină de internet oficială: https://flare.sceptre.fi/ Cumpără SFLR acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Sceptre Staked FLR (SFLR) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Sceptre Staked FLR (SFLR), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 49.05M $ 49.05M $ 49.05M Ofertă totală: $ 1.20B $ 1.20B $ 1.20B Ofertă aflată în circulație: $ 1.20B $ 1.20B $ 1.20B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 49.05M $ 49.05M $ 49.05M Maxim dintotdeauna: $ 0.04509046 $ 0.04509046 $ 0.04509046 Minim dintotdeauna: $ 0.0131328 $ 0.0131328 $ 0.0131328 Preț curent: $ 0.04094066 $ 0.04094066 $ 0.04094066 Află mai mult despre prețul tokenului Sceptre Staked FLR (SFLR)

Tokenomie pentru Sceptre Staked FLR (SFLR): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Sceptre Staked FLR (SFLR) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SFLR care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SFLR care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SFLR, explorează prețul în direct al tokenului SFLR!

Predicție de preț pentru SFLR Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta SFLR? Pagina noastră de predicție de preț pentru SFLR combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul SFLR!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!