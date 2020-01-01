Tokenomie pentru Scarlet Waifu Capital Management (WAIFU) Descoperă informații cheie despre Scarlet Waifu Capital Management (WAIFU), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Scarlet Waifu Capital Management (WAIFU) Scarlet Waifu DAO is a decentralized autonomous organization (DAO) on Avalanche, combining blockchain innovation with a vibrant anime loving community. Described as "The Prodigies' DAO," it brings together experts from top firms (Ava Labs, JP Morgan, Jane Street, etc.) to drive investment, strategy, tech development, and education in the Avalanche ecosystem. The DAO introduces $WAIFU, a token blending meme culture with utility, incentivizing community engagement and governance participation. With a mix of finance, consulting, and blockchain expertise, Scarlet Waifu DAO accelerates web3 innovation while fostering an energetic, meme-driven community. Pagină de internet oficială: https://weebsite.xyz

Tokenomie și analiză de preț pentru Scarlet Waifu Capital Management (WAIFU) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Scarlet Waifu Capital Management (WAIFU), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 14.19K $ 14.19K $ 14.19K Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 14.19K $ 14.19K $ 14.19K Maxim dintotdeauna: $ 0.0100307 $ 0.0100307 $ 0.0100307 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Scarlet Waifu Capital Management (WAIFU)

Tokenomie pentru Scarlet Waifu Capital Management (WAIFU): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Scarlet Waifu Capital Management (WAIFU) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri WAIFU care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri WAIFU care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru WAIFU, explorează prețul în direct al tokenului WAIFU!

Predicție de preț pentru WAIFU Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta WAIFU? Pagina noastră de predicție de preț pentru WAIFU combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul WAIFU!

