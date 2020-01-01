Tokenomie pentru scan meme (SCAN) Descoperă informații cheie despre scan meme (SCAN), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre scan meme (SCAN) Scan is a new meme token that brings together individuals who strive to use their time wisely for personal development. It encourages participants to focus on self-improvement, prioritizing both health and wealth. The project promotes a mindful approach to life, offering everyone the freedom to choose how to make their time more valuable and productive. With an innovative, community-driven vision, Scan empowers users to invest in themselves while actively contributing to a dynamic movement that fosters personal growth, financial success, and a balanced lifestyle. Pagină de internet oficială: https://scanmemes.net/ Cumpără SCAN acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru scan meme (SCAN) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru scan meme (SCAN), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 9.08K $ 9.08K $ 9.08K Ofertă totală: $ 999.93M $ 999.93M $ 999.93M Ofertă aflată în circulație: $ 972.10M $ 972.10M $ 972.10M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 9.34K $ 9.34K $ 9.34K Maxim dintotdeauna: $ 0.00122353 $ 0.00122353 $ 0.00122353 Minim dintotdeauna: $ 0.0000072 $ 0.0000072 $ 0.0000072 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului scan meme (SCAN)

Tokenomie pentru scan meme (SCAN): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru scan meme (SCAN) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SCAN care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SCAN care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SCAN, explorează prețul în direct al tokenului SCAN!

Predicție de preț pentru SCAN Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta SCAN? Pagina noastră de predicție de preț pentru SCAN combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul SCAN!

