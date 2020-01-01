Tokenomie pentru Savings USX (SUSX) Descoperă informații cheie despre Savings USX (SUSX), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Savings USX (SUSX) What is sUSX? Savings USX (sUSX) is the tokenized version of yield-bearing USX, redistributing revenue from dForce protocols back to USX holders. Savings USX (sUSX) implements a LayerZero OFT (Omnichain Fungible Token) format for USX deposited into the sUSX vault, converting the USR-deposited position into a token users can hold and use. sUSX will offer omni yields to holders across multiple networks, allowing USX holders to share in protocol revenues with the dForce DAO in proportion to the amount of USX deposited into the sUSX vault. This encourages long-term liquidity contributions to both USX and dForce. Where does the yield come from? xUSX will redistribute revenues collected by the Treasury from all dForce protocols and its eco-projects to sUSX holders, including but not limited to: Unitus Finance: interest spread allocation Vault: minting fees LSR: redemption fees, and saving interest generated by underlying collateral assets supplied to lending protocols POO: DeFi rewards Other RWA and other market operation strategies Earnings automatically accrue and compound continuously while you hold sUSX. Pagină de internet oficială: https://usx.finance/

Tokenomie și analiză de preț pentru Savings USX (SUSX) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Savings USX (SUSX), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 821.67K $ 821.67K $ 821.67K Ofertă totală: $ 748.67K $ 748.67K $ 748.67K Ofertă aflată în circulație: $ 748.67K $ 748.67K $ 748.67K FDV (Fully Diluted Valuation): $ 821.67K $ 821.67K $ 821.67K Maxim dintotdeauna: $ 19.98 $ 19.98 $ 19.98 Minim dintotdeauna: $ 1.008 $ 1.008 $ 1.008 Preț curent: $ 1.098 $ 1.098 $ 1.098 Află mai mult despre prețul tokenului Savings USX (SUSX)

Tokenomie pentru Savings USX (SUSX): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Savings USX (SUSX) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SUSX care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SUSX care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SUSX, explorează prețul în direct al tokenului SUSX!

