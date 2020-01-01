Tokenomie pentru Savings crvUSD (SCRVUSD) Descoperă informații cheie despre Savings crvUSD (SCRVUSD), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Savings crvUSD (SCRVUSD) Savings crvUSD (scrvUSD) is an interest-bearing stablecoin that accrues yield passively just by holding the token. No action is required from users, making it a simple and effective way to earn. scrvUSD enhances the utility of crvUSD by providing a decentralized, low-risk way to grow stablecoin holdings. As a truly decentralized stablecoin, crvUSD is backed by ETH, safe ETH liquid staking tokens, and wrapped Bitcoin assets, setting it apart in a market dominated by centralized solutions. scrvUSD increases the attractiveness of crvUSD by offering stable yields, which strengthen its peg, reduce borrow rate volatility, and drive long-term stability. Over time, this creates a more predictable borrowing environment, expands crvUSD supply, and sustainably grows fee revenue for the ecosystem. Pagină de internet oficială: https://crvusd.curve.fi/

Tokenomie și analiză de preț pentru Savings crvUSD (SCRVUSD) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Savings crvUSD (SCRVUSD), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 49.79M $ 49.79M $ 49.79M Ofertă totală: $ 46.62M $ 46.62M $ 46.62M Ofertă aflată în circulație: $ 46.62M $ 46.62M $ 46.62M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 49.79M $ 49.79M $ 49.79M Maxim dintotdeauna: $ 1.2 $ 1.2 $ 1.2 Minim dintotdeauna: $ 0.894139 $ 0.894139 $ 0.894139 Preț curent: $ 1.068 $ 1.068 $ 1.068 Află mai mult despre prețul tokenului Savings crvUSD (SCRVUSD)

Tokenomie pentru Savings crvUSD (SCRVUSD): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Savings crvUSD (SCRVUSD) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SCRVUSD care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SCRVUSD care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SCRVUSD, explorează prețul în direct al tokenului SCRVUSD!

