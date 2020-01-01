Tokenomie pentru SatoshiSync (SSNC) Descoperă informații cheie despre SatoshiSync (SSNC), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre SatoshiSync (SSNC) SatoshiSync is the first permissionless protocol for cross-chain inscriptions. Our platform simplifies the deployment, minting, and bridging of inscriptions, eliminating the need for whitelisting. SatoshiSync pioneers permissionless inscription markets on BRC20, enabling easy customization and one-click bridging to ERC20 or any EVM for enhanced liquidity, establishing a truly decentralized inscription open market creation tool. As the first cross-chain inscription market maker, SatoshiSync requires no code or technical knowledge. Our solution empowers users to bridge BTCFi tokens seamlessly, creating cross-chain marketplaces on Ethereum, EVMs, and Solana. Pagină de internet oficială: https://satoshisync.com Carte albă: https://satoshisync.com/lightpaper.pdf

Tokenomie și analiză de preț pentru SatoshiSync (SSNC) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru SatoshiSync (SSNC), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 24.52K $ 24.52K $ 24.52K Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 120.29M $ 120.29M $ 120.29M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 203.84K $ 203.84K $ 203.84K Maxim dintotdeauna: $ 0.172905 $ 0.172905 $ 0.172905 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00020384 $ 0.00020384 $ 0.00020384 Află mai mult despre prețul tokenului SatoshiSync (SSNC)

Tokenomie pentru SatoshiSync (SSNC): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru SatoshiSync (SSNC) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SSNC care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SSNC care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SSNC, explorează prețul în direct al tokenului SSNC!

