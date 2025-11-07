Informații privind prețul pentru Sato The Dog (SATO) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00001812$ 0.00001812 $ 0.00001812 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.21% Modificare de preț (1 zi) -15.61% Modificare de preț (7 zile) -18.10% Modificare de preț (7 zile) -18.10%

Prețul în timp real pentru Sato The Dog (SATO) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul SATO a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru SATO este $ 0.00001812, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, SATO s-a modificat cu +0.21% în decursul ultimei ore, cu -15.61% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -18.10% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Sato The Dog (SATO)

Capitalizare de piață $ 287.03K$ 287.03K $ 287.03K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 287.03K$ 287.03K $ 287.03K Ofertă află în circulație 420.69B 420.69B 420.69B Ofertă totală 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Sato The Dog este $ 287.03K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru SATO este 420.69B, cu o ofertă totală de 420690000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 287.03K.