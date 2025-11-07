Informații privind prețul pentru Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.03023526 $ 0.03023526 $ 0.03023526 Minim 24 h $ 0.03177081 $ 0.03177081 $ 0.03177081 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.03023526$ 0.03023526 $ 0.03023526 Maxim 24 h $ 0.03177081$ 0.03177081 $ 0.03177081 Maxim dintotdeauna $ 2.33$ 2.33 $ 2.33 Cel mai mic preț $ 0.0148642$ 0.0148642 $ 0.0148642 Modificare de preț (1 oră) +0.82% Modificare de preț (1 zi) +0.65% Modificare de preț (7 zile) +3.29% Modificare de preț (7 zile) +3.29%

Prețul în timp real pentru Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) este $0.03133718. În ultimele 24 de ore, tokenul SPFC a fost tranzacționat între un minim de $ 0.03023526 și un maxim de $ 0.03177081, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru SPFC este $ 2.33, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.0148642.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, SPFC s-a modificat cu +0.82% în decursul ultimei ore, cu +0.65% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +3.29% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Sao Paulo FC Fan Token (SPFC)

Capitalizare de piață $ 150.06K$ 150.06K $ 150.06K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 626.74K$ 626.74K $ 626.74K Ofertă află în circulație 4.79M 4.79M 4.79M Ofertă totală 20,000,000.0 20,000,000.0 20,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Sao Paulo FC Fan Token este $ 150.06K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru SPFC este 4.79M, cu o ofertă totală de 20000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 626.74K.