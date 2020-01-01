Tokenomie pentru SantaSol (SSOL)
Informații despre SantaSol (SSOL)
SantaSol ($SSOL) is a festive, community-driven cryptocurrency built on the Solana blockchain. The project aims to spread holiday cheer while providing real utility and long-term value for its holders. SantaSol combines the excitement of the Christmas season with innovative blockchain technology to create an engaging, deflationary token with multiple use cases.
Purpose and Function: Community Rewards: A portion of every transaction funds community giveaways, staking rewards, and holiday events like Christmas raffles and lotteries. Charity Contributions: Holders vote on charitable initiatives, ensuring transparency and impact. Deflationary Mechanics: Regular token burns via "Santa Burns" events reduce supply, increasing scarcity over time. Utility: Staking Rewards: Holders can stake $SSOL tokens to earn passive rewards, encouraging long-term participation and reducing circulating supply. Holiday Lotteries: Participate in raffles and jackpots funded by transaction taxes, with special prizes on Christmas Day. Liquidity Growth: Transaction taxes also contribute to growing the liquidity pool, ensuring token price stability. SantaSol is more than a token—it’s a movement to create joy, foster community, and innovate within the blockchain space. With transparent governance, deflationary incentives, and community-focused goals, SantaSol delivers a festive yet sustainable crypto experience.
Tokenomie și analiză de preț pentru SantaSol (SSOL)
Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru SantaSol (SSOL), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață.
Tokenomie pentru SantaSol (SSOL): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare
Înțelegerea tokenomiei pentru SantaSol (SSOL) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung.
Parametrii cheie și modul în care sunt calculați:
Ofertă totală:
Numărul maxim de tokenuri SSOL care au fost sau vor fi create vreodată.
Ofertă aflată în circulație:
Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului.
Ofertă maximă:
Limita maximă a numărului total de tokenuri SSOL care pot exista.
FDV (Fully Diluted Valuation):
Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație.
Rata inflației:
Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung.
De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi?
Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare.
Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung.
Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat.
FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare.
Acum că ați înțeles tokenomia pentru SSOL, explorează prețul în direct al tokenului SSOL!
Declinarea responsabilității
Datele tokenomice de pe această pagină provin din surse terțe. MEXC nu garantează acuratețea acestora. Efectuează cercetări amănunțite înainte de a investi.