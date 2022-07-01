Tokenomie pentru Santa Coin (SANTA) Descoperă informații cheie despre Santa Coin (SANTA), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Santa Coin (SANTA) What is the project about? Santa Coin is a philanthropic cryptocurrency that promotes the festive spirit of Christmas all year round, providing AI-powered tools to its community, supporting charitable causes, and fostering sustainable practices. What makes your project unique? Santa Coin stands out by uniquely merging the spirit of giving and the power of AI technology in the cryptocurrency space; it's a memecoin designed not just for transactions, but to provide value through AI-driven tools, while promoting a culture of philanthropy and sustainability, celebrating the joy of Christmas all year round. History of your project. Santa Coin was founded in October 2021 as an holiday memecoin originally exciting users with its P2E racing game but now evolving into a giant memecoin using a set of AI tools to excite users again. What's next for your project? The team will focus on the development of SantaGPT, an AI tool for generating festive content and market analysis. This tool is anticipated to provide users with unique, AI-generated content, enhancing the overall user experience. What can your token be used for? Holding Santa Coin gives users access to an array of AI-powered tools, including SantaGPT, an AI tool for generating festive content and market analysis, and an AI image generator. These tools can be used by businesses, content creators, developers, and individual users alike. By owning Santa Coin, holders indirectly support charitable causes and environmental initiatives, as a portion of the project's tokenomics is allocated to these endeavors. Pagină de internet oficială: https://santacoin.io/ Carte albă: https://santacoin.io/wp-content/uploads/2022/07/Santa-Coin-2.0-Whitepaper.pdf Cumpără SANTA acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Santa Coin (SANTA) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Santa Coin (SANTA), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 236.63K $ 236.63K $ 236.63K Ofertă totală: $ 220.31T $ 220.31T $ 220.31T Ofertă aflată în circulație: $ 220.31T $ 220.31T $ 220.31T FDV (Fully Diluted Valuation): $ 236.63K $ 236.63K $ 236.63K Maxim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Santa Coin (SANTA)

Tokenomie pentru Santa Coin (SANTA): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Santa Coin (SANTA) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SANTA care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SANTA care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SANTA, explorează prețul în direct al tokenului SANTA!

