Informații privind prețul pentru Samson the Goldendoodle (SAMSON) (USD)

Modificare de preț (1 oră) +0.69% Modificare de preț (1 zi) +1.29% Modificare de preț (7 zile) -14.70%

Prețul în timp real pentru Samson the Goldendoodle (SAMSON) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul SAMSON a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru SAMSON este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, SAMSON s-a modificat cu +0.69% în decursul ultimei ore, cu +1.29% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -14.70% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Samson the Goldendoodle (SAMSON)

Capitalizare de piață $ 8.38K Ofertă află în circulație 420.00T Ofertă totală 420,000,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Samson the Goldendoodle este $ 8.38K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru SAMSON este 420.00T, cu o ofertă totală de 420000000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 8.38K.