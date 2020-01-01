Tokenomie pentru Sally A1C (A1C) Descoperă informații cheie despre Sally A1C (A1C), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Sally A1C (A1C) Meet Sally, Your Metabolic Health AI Agent. Your personal guide to a happier, healthier you, Sally empowers you to take control of your well-being. Forget daunting diets; Sally provides actionable, evidence-based steps tailored to your individual needs, helping you build sustainable habits, especially for A1C optimization. Focusing on key metabolic markers, we aim to help prevent and potentially reverse certain chronic diseases (under professional guidance). Beyond numbers, we focus on enjoyable exercise, mindful eating, and effective stress management. With Sally, gain a deeper understanding of your body, unlock your potential for vibrant energy, and embrace lasting health. Let's transform your well-being together! Pagină de internet oficială: https://asksally.xyz/ Cumpără A1C acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Sally A1C (A1C) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Sally A1C (A1C), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 3.57M $ 3.57M $ 3.57M Ofertă totală: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Ofertă aflată în circulație: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 3.57M $ 3.57M $ 3.57M Maxim dintotdeauna: $ 14.54 $ 14.54 $ 14.54 Minim dintotdeauna: $ 0.14601 $ 0.14601 $ 0.14601 Preț curent: $ 0.169944 $ 0.169944 $ 0.169944 Află mai mult despre prețul tokenului Sally A1C (A1C)

Tokenomie pentru Sally A1C (A1C): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Sally A1C (A1C) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri A1C care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri A1C care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru A1C, explorează prețul în direct al tokenului A1C!

