Informații privind prețul pentru Sakai Vault (SAKAI) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.02898218 $ 0.02898218 $ 0.02898218 Minim 24 h $ 0.03530027 $ 0.03530027 $ 0.03530027 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.02898218$ 0.02898218 $ 0.02898218 Maxim 24 h $ 0.03530027$ 0.03530027 $ 0.03530027 Maxim dintotdeauna $ 12.21$ 12.21 $ 12.21 Cel mai mic preț $ 0.02819608$ 0.02819608 $ 0.02819608 Modificare de preț (1 oră) -0.56% Modificare de preț (1 zi) -4.15% Modificare de preț (7 zile) -4.86% Modificare de preț (7 zile) -4.86%

Prețul în timp real pentru Sakai Vault (SAKAI) este $0.02995017. În ultimele 24 de ore, tokenul SAKAI a fost tranzacționat între un minim de $ 0.02898218 și un maxim de $ 0.03530027, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru SAKAI este $ 12.21, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.02819608.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, SAKAI s-a modificat cu -0.56% în decursul ultimei ore, cu -4.15% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -4.86% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Sakai Vault (SAKAI)

Capitalizare de piață $ 107.95K$ 107.95K $ 107.95K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 240.32K$ 240.32K $ 240.32K Ofertă află în circulație 3.59M 3.59M 3.59M Ofertă totală 8,000,000.0 8,000,000.0 8,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Sakai Vault este $ 107.95K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru SAKAI este 3.59M, cu o ofertă totală de 8000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 240.32K.