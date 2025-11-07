Informații privind prețul pentru Sailana Inu (SAILANA) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00160813$ 0.00160813 $ 0.00160813 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -1.02% Modificare de preț (1 zi) +3.83% Modificare de preț (7 zile) -8.77% Modificare de preț (7 zile) -8.77%

Prețul în timp real pentru Sailana Inu (SAILANA) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul SAILANA a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru SAILANA este $ 0.00160813, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, SAILANA s-a modificat cu -1.02% în decursul ultimei ore, cu +3.83% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -8.77% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Sailana Inu (SAILANA)

Capitalizare de piață $ 124.26K$ 124.26K $ 124.26K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 124.26K$ 124.26K $ 124.26K Ofertă află în circulație 999.98M 999.98M 999.98M Ofertă totală 999,982,048.161615 999,982,048.161615 999,982,048.161615

Capitalizarea de piață actuală pentru Sailana Inu este $ 124.26K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru SAILANA este 999.98M, cu o ofertă totală de 999982048.161615. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 124.26K.