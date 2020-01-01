Tokenomie pentru Sage Market (SAGE) Descoperă informații cheie despre Sage Market (SAGE), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Sage Market (SAGE) An offering by Ceremonies, Sage is a decentralized, uncensorable marketplace for agentic knowledge and action. At the core of Sage Marketplace is a decentralized market that operates beyond the control of any single entity, ensuring it remains free from censorship and manipulation. This digital agora serves as a hub for AI knowledge, including LLMs, visual content generation through Latent Diffusion, sophisticated trading bots, and other AI-driven services, allowing creators to freely share, sell, and innovate, thus promoting a diverse ecosystem of ideas and applications. Pagină de internet oficială: https://www.sagestudios.ai/ Carte albă: https://docs.sagestudios.ai Cumpără SAGE acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Sage Market (SAGE) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Sage Market (SAGE), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 41.76K $ 41.76K $ 41.76K Ofertă totală: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ofertă aflată în circulație: $ 90.00M $ 90.00M $ 90.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 46.40K $ 46.40K $ 46.40K Maxim dintotdeauna: $ 0.115059 $ 0.115059 $ 0.115059 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00046395 $ 0.00046395 $ 0.00046395 Află mai mult despre prețul tokenului Sage Market (SAGE)

Tokenomie pentru Sage Market (SAGE): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Sage Market (SAGE) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SAGE care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SAGE care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SAGE, explorează prețul în direct al tokenului SAGE!

