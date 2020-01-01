Tokenomie pentru SADANT (SADANT) Descoperă informații cheie despre SADANT (SADANT), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre SADANT (SADANT) Meet Sad Ant, the most hardworking ant on the blockchain, ready to turn her frown upside down!- With $SADANT, every purchase helps her rebuild her anthill of joy—and maybe yours too. Let's create some buzz and make Sad Ant happy again! Helping Sad Ant is as easy as building an anthill, one grain at a time!-- Whether you're a seasoned crypto collector or just starting your journey, here's how you can grab $SADANT and bring joy back to our tiny hero Sad Ant's path to happiness is simple, yet heartfelt.-- With every step, there's just one goal: turn those tears into triumphs! Follow this four-step roadmap, where crying isn't just allowed—it's encouraged. Ready to cry, laugh, and buy $SADANT? Let's march forward! Pagină de internet oficială: https://www.sadant.xyz/ Cumpără SADANT acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru SADANT (SADANT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru SADANT (SADANT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 7.36K $ 7.36K $ 7.36K Ofertă totală: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Ofertă aflată în circulație: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 7.36K $ 7.36K $ 7.36K Maxim dintotdeauna: $ 0.00501591 $ 0.00501591 $ 0.00501591 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului SADANT (SADANT)

Tokenomie pentru SADANT (SADANT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru SADANT (SADANT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SADANT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SADANT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SADANT, explorează prețul în direct al tokenului SADANT!

Predicție de preț pentru SADANT Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta SADANT? Pagina noastră de predicție de preț pentru SADANT combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul SADANT!

