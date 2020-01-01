Tokenomie pentru SAD MEOW (SADMEOW) Descoperă informații cheie despre SAD MEOW (SADMEOW), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre SAD MEOW (SADMEOW) SADMEOW is a new category of memecoins recently launched on TON Blockchain. Thus far referred to as, Audio Memecoins, they have an mp3 file embedded in the meta data. This 10 second clip of audio can be played by the user via dextools.com or geckoterminal.com The technology, and this coin in particular, was launched by the team at gaspump.tv. SADMEOW was the very first, created as the final test by the team, and left out into the wild to be embraced and taken over by the community. SADMEOW is a new category of memecoins recently launched on TON Blockchain. Thus far referred to as, Audio Memecoins, they have an mp3 file embedded in the meta data. This 10 second clip of audio can be played by the user via dextools.com or geckoterminal.com The technology, and this coin in particular, was launched by the team at gaspump.tv. SADMEOW was the very first, created as the final test by the team, and left out into the wild to be embraced and taken over by the community. Pagină de internet oficială: https://sadmeow.lol/ Cumpără SADMEOW acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru SAD MEOW (SADMEOW) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru SAD MEOW (SADMEOW), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 137.32K $ 137.32K $ 137.32K Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 137.32K $ 137.32K $ 137.32K Maxim dintotdeauna: $ 0.00241871 $ 0.00241871 $ 0.00241871 Minim dintotdeauna: $ 0.00002572 $ 0.00002572 $ 0.00002572 Preț curent: $ 0.00013742 $ 0.00013742 $ 0.00013742 Află mai mult despre prețul tokenului SAD MEOW (SADMEOW)

Tokenomie pentru SAD MEOW (SADMEOW): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru SAD MEOW (SADMEOW) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SADMEOW care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SADMEOW care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SADMEOW, explorează prețul în direct al tokenului SADMEOW!

