Tokenomie pentru SAD HAMSTER (HAMMY) Descoperă informații cheie despre SAD HAMSTER (HAMMY), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre SAD HAMSTER (HAMMY) The sad hamster has taken tiktok by storm. This is a meme coin project about it. The devs have sold their tokens and exited. Now the community is managing the token and it's bringing a lot of fun and creativity to them. The sad hamster has taken tiktok by storm. This is a meme coin project about it. The devs have sold their tokens and exited. Now the community is managing the token and it's bringing a lot of fun and creativity to them. Pagină de internet oficială: https://sadhamster.io/ Cumpără HAMMY acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru SAD HAMSTER (HAMMY) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru SAD HAMSTER (HAMMY), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 793.73K $ 793.73K $ 793.73K Ofertă totală: $ 999.88M $ 999.88M $ 999.88M Ofertă aflată în circulație: $ 999.88M $ 999.88M $ 999.88M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 793.73K $ 793.73K $ 793.73K Maxim dintotdeauna: $ 0.077248 $ 0.077248 $ 0.077248 Minim dintotdeauna: $ 0.00016518 $ 0.00016518 $ 0.00016518 Preț curent: $ 0.00079295 $ 0.00079295 $ 0.00079295 Află mai mult despre prețul tokenului SAD HAMSTER (HAMMY)

Tokenomie pentru SAD HAMSTER (HAMMY): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru SAD HAMSTER (HAMMY) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri HAMMY care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri HAMMY care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru HAMMY, explorează prețul în direct al tokenului HAMMY!

Predicție de preț pentru HAMMY Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta HAMMY? Pagina noastră de predicție de preț pentru HAMMY combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul HAMMY!

