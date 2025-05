Ce este SACRA (SACRA)

Sacra: Sacra: Falling of Myrd is DeFi based RPG game ever where you can monetize your mind and get $SACRA. Sacra's main points: - Complete decentralization - Transparent DeFi-based economy. - Open source (no servers) - Integration of real assets into the game economy - Play-and-Earn Mechanics - Transparency and stability of rules - Users' interests come first And most importantly is addictive gameplay and LORE - the secrets of ancient artifacts, monsters, quests and adventures. At each stage you can get $SACRA

