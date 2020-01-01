Tokenomie pentru RXR Coin (RXRC) Descoperă informații cheie despre RXR Coin (RXRC), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre RXR Coin (RXRC) "One-Dollar Purchase" is a crowdfunding and lottery project which has a wide audience around the world. It allows users to participate with minimal investment for the chance to win high-value items, such as: "$10 win 1BTC". RXR.Lab is a blockchain-based project that aims to revolutionize the traditional crowdfunding and gambling industries by integrating "Real World Assets (RWA)" with blockchain technology. RXR.lab innovatively introduces "listed company mechanism and blockchain technology" into the crowdfunding and gambling industry to create a "crypto lottery system": even if you don't win, you may be able to recover part or all of your cost，adding a layer of fairness to the gaming experience. And also, RXR.lab is on creating an "equity-based system", where users can earn platform shares through the purchase of RXRC tokens. This model allows token holders to share in the platform's profits, much like traditional shareholders in a public company. Pagină de internet oficială: https://rxrlab.com Carte albă: https://rxr-lab-1.gitbook.io/rxr.lab-docs

Tokenomie și analiză de preț pentru RXR Coin (RXRC) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru RXR Coin (RXRC), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 3.72M $ 3.72M $ 3.72M Ofertă totală: $ 380.00M $ 380.00M $ 380.00M Ofertă aflată în circulație: $ 40.00M $ 40.00M $ 40.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 35.36M $ 35.36M $ 35.36M Maxim dintotdeauna: $ 0.285265 $ 0.285265 $ 0.285265 Minim dintotdeauna: $ 0.00016012 $ 0.00016012 $ 0.00016012 Preț curent: $ 0.092905 $ 0.092905 $ 0.092905 Află mai mult despre prețul tokenului RXR Coin (RXRC)

Tokenomie pentru RXR Coin (RXRC): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru RXR Coin (RXRC) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri RXRC care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri RXRC care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru RXRC, explorează prețul în direct al tokenului RXRC!

