Informații privind prețul pentru RWAI by Virtuals (RWAI) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00301958$ 0.00301958 $ 0.00301958 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -1.21% Modificare de preț (1 zi) -14.50% Modificare de preț (7 zile) +5.68% Modificare de preț (7 zile) +5.68%

Prețul în timp real pentru RWAI by Virtuals (RWAI) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul RWAI a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru RWAI este $ 0.00301958, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, RWAI s-a modificat cu -1.21% în decursul ultimei ore, cu -14.50% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +5.68% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața RWAI by Virtuals (RWAI)

Capitalizare de piață $ 111.94K$ 111.94K $ 111.94K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 160.05K$ 160.05K $ 160.05K Ofertă află în circulație 699.40M 699.40M 699.40M Ofertă totală 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru RWAI by Virtuals este $ 111.94K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru RWAI este 699.40M, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 160.05K.