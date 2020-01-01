Tokenomie pentru RWA Index (MVRWA) Descoperă informații cheie despre RWA Index (MVRWA), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre RWA Index (MVRWA) An index exclusively tracking governance tokens of protocols that bring real-world assets (e.g. T-bills, corporate debt, commodities) onto the blockchain, emphasizing credible tokenization, verifiable collateral, and regulatory clarity upheld by audits or attestations. Decentralized Token Folios (DTFs) are onchain portfolios that bundle multiple crypto assets into a single token. mvRWA is an Index DTF deployed and curated by MEV Capital on the Reserve Protocol (reserve.org), which supports two main DTF categories: Yield DTFs and Index DTFs. Pagină de internet oficială: https://app.reserve.org/ethereum/index-dtf/0xa5cdea03b11042fc10b52af9eca48bb17a2107d2/overview Cumpără MVRWA acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru RWA Index (MVRWA) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru RWA Index (MVRWA), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 168.10K $ 168.10K $ 168.10K Ofertă totală: $ 171.15K $ 171.15K $ 171.15K Ofertă aflată în circulație: $ 171.15K $ 171.15K $ 171.15K FDV (Fully Diluted Valuation): $ 168.10K $ 168.10K $ 168.10K Maxim dintotdeauna: $ 1.33 $ 1.33 $ 1.33 Minim dintotdeauna: $ 0.655191 $ 0.655191 $ 0.655191 Preț curent: $ 0.982224 $ 0.982224 $ 0.982224 Află mai mult despre prețul tokenului RWA Index (MVRWA)

Tokenomie pentru RWA Index (MVRWA): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru RWA Index (MVRWA) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri MVRWA care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri MVRWA care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru MVRWA, explorează prețul în direct al tokenului MVRWA!

