Tokenomie pentru RUSSELL (RUSSELL) Descoperă informații cheie despre RUSSELL (RUSSELL), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre RUSSELL (RUSSELL) $RUSSELL is inspired by Russell, the beloved dog of Coinbase owner Brian Armstrong. This project aims to create a vibrant community in the DeFi space, leveraging the love and loyalty that pets bring into our lives. Join us on this exciting journey as we build a platform that embodies the spirit of community, innovation, and transparency. Together, let’s make $RUSSELL a true symbol of success! 🐾✨ Woof! $RUSSELL is inspired by Russell, the beloved dog of Coinbase owner Brian Armstrong. This project aims to create a vibrant community in the DeFi space, leveraging the love and loyalty that pets bring into our lives. Join us on this exciting journey as we build a platform that embodies the spirit of community, innovation, and transparency. Together, let’s make $RUSSELL a true symbol of success! 🐾✨ Woof! Pagină de internet oficială: https://www.russell.meme/ Cumpără RUSSELL acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru RUSSELL (RUSSELL) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru RUSSELL (RUSSELL), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 3.83M $ 3.83M $ 3.83M Ofertă totală: $ 970.98M $ 970.98M $ 970.98M Ofertă aflată în circulație: $ 970.98M $ 970.98M $ 970.98M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 3.83M $ 3.83M $ 3.83M Maxim dintotdeauna: $ 0.02529885 $ 0.02529885 $ 0.02529885 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00394501 $ 0.00394501 $ 0.00394501 Află mai mult despre prețul tokenului RUSSELL (RUSSELL)

Tokenomie pentru RUSSELL (RUSSELL): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru RUSSELL (RUSSELL) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri RUSSELL care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri RUSSELL care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru RUSSELL, explorează prețul în direct al tokenului RUSSELL!

Predicție de preț pentru RUSSELL Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta RUSSELL? Pagina noastră de predicție de preț pentru RUSSELL combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul RUSSELL!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!