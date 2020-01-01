Tokenomie pentru Running Barn Owl (EHHH) Descoperă informații cheie despre Running Barn Owl (EHHH), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Running Barn Owl (EHHH) “Ehhh Ehhh” is a Japanese onomatopoeic chant often used to express rhythmic effort when carrying something heavy, running, or working hard. It has a slightly playful and energetic tone, similar to ‘heave-ho’ in English, but can also be used in a more lighthearted or comical way. When a photograph of this Running Barn Owl was captured, it embodied this vibe perfectly. The meme got viral all over the internet, prompting the launching of this meme coin. “Ehhh Ehhh” is a Japanese onomatopoeic chant often used to express rhythmic effort when carrying something heavy, running, or working hard. It has a slightly playful and energetic tone, similar to ‘heave-ho’ in English, but can also be used in a more lighthearted or comical way. When a photograph of this Running Barn Owl was captured, it embodied this vibe perfectly. The meme got viral all over the internet, prompting the launching of this meme coin. Pagină de internet oficială: https://pump.fun/coin/FS4xcBxLJbrrdXE1R6zHvKw8no4zrQn2rRFuczvepump Cumpără EHHH acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Running Barn Owl (EHHH) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Running Barn Owl (EHHH), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 20.25K $ 20.25K $ 20.25K Ofertă totală: $ 998.76M $ 998.76M $ 998.76M Ofertă aflată în circulație: $ 998.76M $ 998.76M $ 998.76M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 20.25K $ 20.25K $ 20.25K Maxim dintotdeauna: $ 0.00247154 $ 0.00247154 $ 0.00247154 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Running Barn Owl (EHHH)

Tokenomie pentru Running Barn Owl (EHHH): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Running Barn Owl (EHHH) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri EHHH care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri EHHH care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru EHHH, explorează prețul în direct al tokenului EHHH!

Predicție de preț pentru EHHH Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta EHHH? Pagina noastră de predicție de preț pentru EHHH combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul EHHH!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!