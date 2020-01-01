Tokenomie pentru Running Barn Owl (EHHH)
Informații despre Running Barn Owl (EHHH)
“Ehhh Ehhh” is a Japanese onomatopoeic chant often used to express rhythmic effort when carrying something heavy, running, or working hard. It has a slightly playful and energetic tone, similar to ‘heave-ho’ in English, but can also be used in a more lighthearted or comical way. When a photograph of this Running Barn Owl was captured, it embodied this vibe perfectly. The meme got viral all over the internet, prompting the launching of this meme coin.
Tokenomie și analiză de preț pentru Running Barn Owl (EHHH)
Tokenomie pentru Running Barn Owl (EHHH): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare
Înțelegerea tokenomiei pentru Running Barn Owl (EHHH) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung.
Parametrii cheie și modul în care sunt calculați:
Ofertă totală:
Numărul maxim de tokenuri EHHH care au fost sau vor fi create vreodată.
Ofertă aflată în circulație:
Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului.
Ofertă maximă:
Limita maximă a numărului total de tokenuri EHHH care pot exista.
FDV (Fully Diluted Valuation):
Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație.
Rata inflației:
Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung.
De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi?
Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare.
Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung.
Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat.
FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare.
Acum că ați înțeles tokenomia pentru EHHH, explorează prețul în direct al tokenului EHHH!
Declinarea responsabilității
Datele tokenomice de pe această pagină provin din surse terțe. MEXC nu garantează acuratețea acestora. Efectuează cercetări amănunțite înainte de a investi.