Tokenomie pentru Running Barn Owl (EHHH)

Descoperă informații cheie despre Running Barn Owl (EHHH), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real.
Informații despre Running Barn Owl (EHHH)

“Ehhh Ehhh” is a Japanese onomatopoeic chant often used to express rhythmic effort when carrying something heavy, running, or working hard. It has a slightly playful and energetic tone, similar to ‘heave-ho’ in English, but can also be used in a more lighthearted or comical way. When a photograph of this Running Barn Owl was captured, it embodied this vibe perfectly. The meme got viral all over the internet, prompting the launching of this meme coin.

Pagină de internet oficială:
https://pump.fun/coin/FS4xcBxLJbrrdXE1R6zHvKw8no4zrQn2rRFuczvepump

Tokenomie și analiză de preț pentru Running Barn Owl (EHHH)

Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Running Barn Owl (EHHH), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață.

Capitalizare de piață:
$ 20.25K
Ofertă totală:
$ 998.76M
Ofertă aflată în circulație:
$ 998.76M
FDV (Fully Diluted Valuation):
$ 20.25K
Maxim dintotdeauna:
$ 0.00247154
Minim dintotdeauna:
$ 0
Preț curent:
$ 0
Tokenomie pentru Running Barn Owl (EHHH): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare

Înțelegerea tokenomiei pentru Running Barn Owl (EHHH) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung.

Parametrii cheie și modul în care sunt calculați:

Ofertă totală:

Numărul maxim de tokenuri EHHH care au fost sau vor fi create vreodată.

Ofertă aflată în circulație:

Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului.

Ofertă maximă:

Limita maximă a numărului total de tokenuri EHHH care pot exista.

FDV (Fully Diluted Valuation):

Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație.

Rata inflației:

Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung.

De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi?

Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare.

Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung.

Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat.

FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare.

Acum că ați înțeles tokenomia pentru EHHH, explorează prețul în direct al tokenului EHHH!

Declinarea responsabilității

Datele tokenomice de pe această pagină provin din surse terțe. MEXC nu garantează acuratețea acestora. Efectuează cercetări amănunțite înainte de a investi.