Informații privind prețul pentru Rugflip (RFLIP) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00027074$ 0.00027074 $ 0.00027074 Cel mai mic preț $ 0.00000608$ 0.00000608 $ 0.00000608 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -- Modificare de preț (7 zile) -14.61% Modificare de preț (7 zile) -14.61%

Prețul în timp real pentru Rugflip (RFLIP) este $0.00000627. În ultimele 24 de ore, tokenul RFLIP a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru RFLIP este $ 0.00027074, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00000608.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, RFLIP s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -- în decursul ultimelor 24 de ore și cu -14.61% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Rugflip (RFLIP)

Capitalizare de piață $ 6.21K$ 6.21K $ 6.21K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 6.21K$ 6.21K $ 6.21K Ofertă află în circulație 989.95M 989.95M 989.95M Ofertă totală 989,951,692.074697 989,951,692.074697 989,951,692.074697

Capitalizarea de piață actuală pentru Rugflip este $ 6.21K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru RFLIP este 989.95M, cu o ofertă totală de 989951692.074697. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 6.21K.