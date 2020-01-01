Tokenomie pentru Rouge Studio (ROUGE) Descoperă informații cheie despre Rouge Studio (ROUGE), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Rouge Studio (ROUGE) Rouge Studio is a game development studio dedicated to crafting high-quality, immersive gaming experiences that leverage the latest in Web3 and AI technologies. Its flagship project, Project Origin, is an ambitious MMORPG designed to offer players an engaging mix of exploration, player-driven economy, and adaptive gameplay mechanics. The game incorporates Web3 technology to enable true ownership of in-game assets through blockchain integration, while AI enhances features like dynamic land valuation and an evolving in-game economy. Players can interact with a vibrant world where factors such as quest proximity, player activity, and resource availability shape the gameplay experience. The project's native token, $ROUGE, serves as the backbone of the ecosystem, facilitating in-game transactions, cross-game compatibility, and community-driven initiatives across all Rouge Studio projects. Rouge Studio aims to set new benchmarks in gaming by prioritizing quality, innovation, and sustainable development. Pagină de internet oficială: https://www.rougestudio.io

Tokenomie și analiză de preț pentru Rouge Studio (ROUGE) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Rouge Studio (ROUGE), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 65.86K Ofertă totală: $ 21.00M Ofertă aflată în circulație: $ 21.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 65.86K Maxim dintotdeauna: $ 0.02699024 Minim dintotdeauna: $ 0.00283317 Preț curent: $ 0.00313621

Tokenomie pentru Rouge Studio (ROUGE): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Rouge Studio (ROUGE) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri ROUGE care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri ROUGE care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru ROUGE, explorează prețul în direct al tokenului ROUGE!

