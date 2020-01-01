Tokenomie pentru Rosie the Robot (ROSIE) Descoperă informații cheie despre Rosie the Robot (ROSIE), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Rosie the Robot (ROSIE) The $ROSIE project centers around a unique, AI-powered memecoin inspired by "Rosie the Robot," a beloved character known for her role as a caring, motherly robot in popular culture. The purpose of $ROSIE is twofold: entertainment through an interactive AI feature and social impact via charitable donations. Users can interact with an AI version of Rosie on the project's website, where they can ask questions and engage in conversations. The utility of $ROSIE goes beyond typical memecoins by enabling users to donate tokens, which will be directed towards charitable causes supporting mothers. Through this initiative, the project combines the viral appeal of meme tokens with meaningful contributions to social causes, while leveraging AI technology to create a novel user experience. Pagină de internet oficială: https://rosiesol.xyz/ Cumpără ROSIE acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Rosie the Robot (ROSIE) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Rosie the Robot (ROSIE), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 11.58K $ 11.58K $ 11.58K Ofertă totală: $ 998.63M $ 998.63M $ 998.63M Ofertă aflată în circulație: $ 998.63M $ 998.63M $ 998.63M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 11.58K $ 11.58K $ 11.58K Maxim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Rosie the Robot (ROSIE)

Tokenomie pentru Rosie the Robot (ROSIE): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Rosie the Robot (ROSIE) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri ROSIE care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri ROSIE care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru ROSIE, explorează prețul în direct al tokenului ROSIE!

Predicție de preț pentru ROSIE Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta ROSIE? Pagina noastră de predicție de preț pentru ROSIE combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul ROSIE!

