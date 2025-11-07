Informații privind prețul pentru ROOKIE CARD (ROOKIE) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -1.47% Modificare de preț (1 zi) -4.60% Modificare de preț (7 zile) -26.24% Modificare de preț (7 zile) -26.24%

Prețul în timp real pentru ROOKIE CARD (ROOKIE) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul ROOKIE a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru ROOKIE este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, ROOKIE s-a modificat cu -1.47% în decursul ultimei ore, cu -4.60% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -26.24% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața ROOKIE CARD (ROOKIE)

Capitalizare de piață $ 14.23K$ 14.23K $ 14.23K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 14.23K$ 14.23K $ 14.23K Ofertă află în circulație 999.93M 999.93M 999.93M Ofertă totală 999,925,992.787776 999,925,992.787776 999,925,992.787776

Capitalizarea de piață actuală pentru ROOKIE CARD este $ 14.23K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru ROOKIE este 999.93M, cu o ofertă totală de 999925992.787776. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 14.23K.